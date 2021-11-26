Оперштаб допустил большую заразность нового штамма B.1.1.529

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Новый штамм коронавируса B.1.1.529 может быть более заразным. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19 в пятницу, 26 ноября.

— В ЮАР и ряде других стран был обнаружен новый штамм SARS-CoV-2 (B.1.1.529). По информации Роспотребнадзора, отличительной чертой данного варианта является то, что у него большое количество мутаций в гене S-белка, которые могут делать его более заразным, а также повлиять на снижение эффективности антител, — говорится в сообщении.

При этом, как уточняется, на данный момент новый вариант COVID-19 в России не обнаружен, отмечает РИА Новости.

26 ноября сообщалось, что ВОЗ созовет чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося штамма коронавируса, который обнаружили в ЮАР и Ботсване. На встрече будут говорить о так называемом варианте B.1.1.529 SARS-CoV-2.

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Эксперты обсудят, стоит ли считать его «вызывающим беспокойство» или «вызывающим интерес». Директор Центра инноваций и реагирования на эпидемии в ЮАР Тулио де Оливейра рассказал, что был обеспокоен и обсудил на этой неделе новый штамм с официальными лицами ВОЗ.

После этого было решено созвать экстренное совещание. По его оценкам, почти 90 процентов новых случаев заболевания коронавирусом в провинции ЮАР Гаутенг были вызваны новым штаммом.