Ахметов назвал лживыми обвинения Зеленского в подготовке переворота

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Украинский бизнесмен Ринат Ахметов заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о втягивании его в подготовку государственного переворота являются ложью.

— Информация, обнародованная Владимиром Зеленским о якобы втягивании меня в какой-то госпереворот, является сплошной ложью. Меня возмущает распространение этой лжи, вне зависимости от того, какими мотивами руководствуется президент, — рассказал предприниматель.

Позиция Ахметова заключается в независимой демократической Украине с Крымом и Донбассом. Он будет делать все, чтобы защищать страну, экономику и свободу слова, отмечается на сайте принадлежащей ему компании System Capital Management.

26 ноября Зеленский заявил, что ему поступила информация о готовящемся на Украине государственном перевороте, который якобы запланирован на 1 декабря. По его словам, люди из Украины и России обсуждают участие Ахметова в данных событиях с привлечением миллиарда долларов.

В тот же день Зеленский вступил в словесный конфликт с журналистом Юрием Бутусовым в ходе пресс-марафона. Тактика главы государства, как уверен последний, заключается в том, чтобы оболгать людей, а затем «весело уйти».

Зеленский должен прийти на допрос к следователю по делу о захвате бойцов ЧВК «Вагнер», добавил Бутусов. Украинский лидер в свою очередь обвинил Бутусова в работе на олигарха Игоря Коломойского. Зеленский напомнил, что был в нормальных отношениях с журналистом, когда стал президентом.