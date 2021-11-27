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Байден: Разговор с Путиным и Зеленским может состояться в скором времени

Виктория Храменкова

Политика
Байден: Разговор с Путиным и Зеленским может состояться в скором времени
Фото: whitehouse

Разговоры президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским могут состояться уже в ближайшее время. Об этом в пятницу, 26 ноября, заявил Байден.

— По всей вероятности, — ответил президент США.

Отмечается, что данное решение он озвучил в Нантаке, где он с семьей проводит праздничные выходные. Трансляцию беседы с журналистами вел телеканал CNN.

Единственный на данный момент саммит с участием Путина и Байдена состоялся в Женеве 16 июня. Первые переговоры политических лидеров, проходившие в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявляла, что дата новой встречи президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена пока остается неизвестной.

В октябре Песков рассказал, что вероятность переговоров Путина с Байденом существует в обозримом будущем. По его словам, информация об этой встрече появится тогда, когда оба президента примут соответствующие решения.

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