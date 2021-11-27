Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Дуров отключил скандальную анимацию баклажана и персика по требованию Apple

Полина Долганова

Общество
Дуров отключил скандальную анимацию баклажана и персика по требованию Apple
Фото: Официальный аккаунт Павла Дурова в Instagram

Мессенджер Telegram отключил провокационную анимацию с «расплескивающимися» семенами, которая появлялась у пользователей при использовании эмодзи баклажана. Компания Apple предупредила приложение, что ему могла грозить блокировка на всех устройствах iOS. Об этом в своем канале сообщил основатель приложения Павел Дуров.

Он также разместил на своем канале опрос, в котором пользователям необходимо было выбрать из двух вариантов: либо удаление скандального баклажана, либо полное отключение Telegram. Примечательно, что большинство респондентов выбрали второй вариант.

По состоянию на 27 ноября анимация больше не доступна.

23 ноября в Telegram-каналах, которые принадлежат госструктурам и чиновникам, исчезла реклама. Об этом заявил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

Отмечается, что после запуска рекламной платформы в мессенджере начала появляться неуместная реклама. Так, например, в канале ФСИН внезапно появилась реклама ресурса о криптовалютах, а в канале Московской прокуратуры — советы для тех, кто хочет модно одеваться.

Читайте также:
Apple Telegram Павел Дуров
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самое чистое на свете полотно

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Новая жизнь памятников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Главный приз конкурса присуждается…

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А вам какое дело: пить или не пить?

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Трансформация неизбежна

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В вышиванке опознали косоворотку

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Суровые ветры над потоком

Все мнения
О проекте