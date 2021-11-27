В Британии выявили два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса

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Власти Великобритании зарегистрировали два первых случая заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» в стране. Об этом 27 ноября рассказал глава Минздрава Саджид Джавид, заявление которого транслировал телеканал Sky News.

— Один — в Челмсфорде, другой — в Ноттингеме. Инфицированные самоизолируются вместе со всеми своими домочадцами, — сообщил министр.

По словам главы Минздрава, эти два случая связаны друг с другом. В настоящее время власти выясняют, с кем контактировали заболевшие, и связываются с людьми, которые могли быть инфицированы, передает телеканал.

— В правительстве всегда четко заявляли, что мы без колебаний будем принимать дальнейшие меры в случае необходимости. Сегодня я могу сказать, что мы незамедлительно приступили к целенаправленному тестированию людей и секвенируем [геномы вируса] при получении положительных результатов анализов в двух районах, которые были затронуты, — заключил министр.

В этот же день в Минздраве Чехии заявили, что новый штамм коронавируса «омикрон», судя по всему, выявлен у жительницы страны, которая вернулась из Египта.