Минздрав Чехии заявил о выявлении в стране штамма коронавируса «омикрон»

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В Минздраве Чехии заявили, что новый штамм коронавируса «омикрон», судя по всему, выявлен у жительницы страны, которая вернулась из Египта. Об этом в субботу, 27 ноября, сообщил представитель ведомства Даниэл Кэппл.

По его словам, вернувшаяся в республику из Египта женщина заподозрила у себя заражение штаммом «омикрон». По словам Кэппла, информация об этом будет подтверждена или опровергнута в ближайшее время, когда будут готовы окончательные результаты ее анализов, передает ТАСС.

Чешские СМИ выяснили, что речь идет о жительнице города Либерец на севере Чехии. Она летала в Египет по турпутевке.

26 ноября сообщалось, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося штамма коронавируса, который обнаружили в ЮАР и Ботсване. На встрече обсудили так называемый вариант B.1.1.529, позднее получивший название «омикрон».

Ученые из Великобритании ранее предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам.

Новый штамм уже был зафиксирован в Бельгии, Израиле и других странах.