Главврач «Кащенко» рассказал о влиянии COVID-19 на психику

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

На фоне эпидемии COVID-19 участились случаи развития у людей тревожно-депрессивных расстройств. Об этом рассказал главный внештатный психиатр столицы, главврач психиатрической клинической больницы № 1 имени Алексеева Георгий Костюк.

Медик сообщил, что существуют серьезные заболевания психики, которые сопровождают человека всю жизнь, а также временные расстройства, вызванные стрессами и различными обстоятельствами.

— Число таких расстройств увеличилось во время пандемии, — заявил врач.

По словам специалиста, вероятность возникновения расстройств зависит от тяжести протекания коронавируса.

— У гораздо большего количества людей выход из заболевания на этапе выздоровления сопровождался мягким когнитивным снижением, — добавил Костюк.

Как утверждает эксперт, расстройства проявляются в невозможности сосредоточиться, собраться с мыслями, трудностях с умственной деятельностью, передает РИА Новости.

Также Костюк отметил, что у пациентов старшего возраста с деменцией усиливались признаки болезни. Для того чтобы быстрее справиться с болезнью, психиатр рекомендует хорошо высыпаться, больше двигаться и правильно питаться.

27 ноября сообщалось, что за последние сутки в России выявили 33 946 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах.