Британский премьер заявил, что омикрон-штамм передается между вакцинированными

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что омикрон-штамм коронавирусной инфекции может передаваться даже между вакцинированными людьми.

— Подчеркиваю, что, как это всегда бывает с новым штаммом, есть много вещей, которых мы не можем знать на столь ранней стадии, но наши ученые узнают все больше с каждым часом, — заявил политик в ходе пресс-конференции, передает РИА Новости.

27 ноября власти Великобритании зарегистрировали два первых случая заражения новым штаммом COVID-19 — «омикрон». По данным главы Минздрава, эти два случая связаны между собой. Сейчас власти устанавливают, с кем контактировали заболевшие, и связываются с людьми, которые могли быть инфицированы.

В этот же день в Минздраве Чехии сообщили, что предположительно новый штамм COVID-19 «омикрон», зарегистрирован у жительницы страны, которая прилетела из Египта.

Ранее вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что новый штамм «омикрон» может прийти в Россию в ближайшие месяцы. Медик добавил, что новый штамм коронавируса вызывает опасения из-за большого количества мутаций в гене спайк-белка.