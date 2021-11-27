Вирусолог спрогнозировал сроки появления в России «омикрон»-штамма COVID-19

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«Омикрон»-штамм коронавируса может прийти в Россию в ближайшие месяцы. Такое предположение в субботу, 27 ноября, высказал вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

При этом специалист отметил, что новый вариант COVID-19 еще не изучен в достаточной степени, так как он появился совсем недавно.

— Еще неясно, как антитела, вызываемые современными вакцинами, на него действуют. Будет ли он распространяться — тоже покажет время. Но если он окажется таким же эпидемичным, как «дельта»-штамм, никакие власти за ним уследить уже не смогут, — сказал вирусолог.

Он уточнил, что новый штамм вызывает опасения из-за большого количества мутаций в гене спайк-белка. Однако оценить заразность «омикрона» пока не представляется возможным. Для этого необходимо больше времени, передает портал «Секрет фирмы».

26 ноября сообщалось, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося штамма коронавируса, который обнаружили в ЮАР и Ботсване. На встрече обсудили так называемый вариант B.1.1.529, позднее получивший название «омикрон».

Ученые из Великобритании ранее предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам.

Новый штамм уже был зафиксирован в Бельгии, Израиле и других странах.