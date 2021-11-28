Предугадавшая появление омикрон-штамма врач назвала его симптомы

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Новый штамм коронавируса, который получил название «омикрон», вызывает необычные, но относительно легкие симптомы у инфицированных людей. Об этом рассказала председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе, предугадавшая его появление.

По ее словам, в последнее время среди ее пациентов с COVID-19 часто появлялись молодые люди, различавшиеся по этнической принадлежности и социальному статусу, которые жаловались на сильную усталость. Однако ни один из них не отмечал потерю или изменение ощущения вкуса или обоняния.

Также один из ее пациентов, шестилетний ребенок, отмечал сильно учащенный пульс и повышенную температуру.

— Их симптомы очень сильно отличались от того, с чем я имела дело раньше, и были очень легкими, — рассказала Кутзе.

Она обратила внимание на нехарактерные для коронавируса симптомы, которые 18 ноября появились и у четырех членов ее семьи. Их анализы на COVID-19 были положительными, они жаловались, что чувствуют себя очень усталыми и разбитыми.

Затем Кутзе одной из первых предупредила власти ЮАР о вероятности распространения в стране нового штамма, сообщает ТАСС.

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Вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн ранее заявил, что новый штамм «омикрон» может прийти в Россию в ближайшие месяцы. Медик добавил, что новый штамм коронавируса вызывает опасения из-за большого количества мутаций в гене спайк-белка.

Новый штамм коронавируса под кодом B.1.1.529 выявили в Южной Африке 11 ноября. Первые подтвержденные случаи заражения датируются 24 ноября. Штамм назвали греческой буквой «омикрон» и уже успели признать его опасность на уровне ВОЗ.