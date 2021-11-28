Главврач больницы Филатова заявил, что антипрививочники не хотят знать правду

Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Антипрививочники не хотят знать правду, диалог с ними не удался, а их визит в «красную зону» пришлось прервать досрочно. Об этом рассказал главный врач «Городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова» Валерий Вечорко.

Противники вакцинации, которые откликнулись на письмо врачей, в субботу, 27 ноября, посетили «красную зону» Филатовской больницы в Москве. При этом из девяти человек сдать ПЦР-тест согласились лишь трое. Некоторые антипрививочники хотели попасть в «красную зону» без масок, но их не пустили, остальные подчинились правилам и отправились в «красную зону», где побывали и в реанимации, где пациенты лежат на ЭКМО и ИВЛ.

— Конечно же, там были разные вопросы — и провокационные, и те, и другие. Мы побывали в реанимационном отделении, увидели пациентов, которые находятся и на ИВЛ, и на ЭКМО. В это время у нас были две большие операции и мы показали, как наши хирурги работают. Антипрививочники совершенно не хотят знать правду, они мне рассказали, что лечить надо пенициллином, — сообщил Вечорко в эфире программы на Youtube-канале «Соловьев Live».

Он констатировал, что с антипрививочниками диалога не получилось. Главврач добавил, что когда противники вакцинации начали «хамить пациентам», он распорядился завершить их визит.

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Шукшина попыталась связаться с пригласившим ее в «красную зону» врачом. Актриса заявила, что пыталась выйти на связь с одним из медиков, подписавших открытое письмо на имя некоторых публичных личностей, которые выступают против прививок, главным врачом Больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денисом Гусевым. Звезда позвонила к нему в приемную, однако ей ответили, что для связи с врачом необходимо подождать.

24 ноября известные российские врачи написали противникам вакцинации открытое письмо, в котором предложили показать им «красные зоны», реанимации и морги. Письмо адресовано политикам и артистам, известным своими отрицательными взглядами на вакцинацию от коронавируса.

В частности, в письме упоминаются лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель «Справедливой России — Патриоты — За правду» Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и артисты Оскар Кучера, Юрий Лоза, Екатерина Лель и Мария Шукшина. В письме говорится, что врачам известна позиция указанных людей по вопросу о вакцинации от COVID-19.

Письмо подписали 11 врачей России, в том числе главный врач Городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова Департамента здравоохранения Москвы Валерий Вечорко, главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы № 52 Марьяна Лысенко, главврач Городской клинической больницы № 67 имени Ворохобова Андрей Шкода и главный врач Клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.