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Биолог предупредила о риске распространения омикрон-штамма среди привитых

Юлия Курганова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Биолог предупредила о риске распространения омикрон-штамма среди привитых
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова сообщила, что если омикрон-штамм распространится наряду с «дельтой», то будет поражать вакцинированных людей.

Она отметила, что «дельта»-штамм может пропустить «омикрон», в этом случае для защиты от нового штамма необходимо будет большое количество нейтрализующих коронавирус единиц.

— То есть больший уровень антител потребуется для защиты. Каковы эти единицы, пока угадать невозможно, — сообщила биолог.

Также она выразила обеспокоенность высокой способностью к распространению новой мутации коронавируса, которая может передаваться и бесконтактным путем.

В качестве примера Баранова привела случай в отеле Гонконга, где два постояльца находились на карантине и не могли лично встретиться друг с другом, но один из них все-таки заразил другого новым штаммом. Специалист предположила, что передача вируса произошла в коридоре, по которому прошел один из заболевших «с неплотно прилегающей маской или без нее», а позже прошел второй здоровый постоялец, передает ТАСС.

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Предугадавшая появление омикрон-штамма врач назвала его симптомы. Председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе рассказала, что новый штамм COVID-19, который получил название «омикрон», вызывает необычные, но относительно легкие симптомы у заболевших людей.

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