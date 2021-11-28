МИД Венгрии назвал ситуацию с непризнанием «Спутника V» в ЕС политическим вопросом

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Процесс признания в Европе российской вакцины «Спутник V» — это идеологический и политический вопрос. Такое мнение выразил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в воскресенье, 28 ноября.

Дипломат отметил, что при личной беседе европейские коллеги подтверждают эффективность лекарственного препарата, однако, на мировой арене речи об этом не идет.

— Всякий раз, когда я разговариваю со своими западноевропейскими коллегами, они утверждают, что российская вакцина очень эффективна и хорошо работает… Но несмотря на все эти слова, сказанные при личном разговоре, на публике они ведут себя совершенно иначе, — заявил Сийярто.

Глава МИД Венгрии добавил, что страна уже одобрила «Спутник V». По его словам, проблем с поставками российского лекарства нет в отличие от других вакцин.

Также Сийярто в интервью RT подчеркнул, что после признания Венгрией «Спутника V» государство смогло открыть границы и восстановить экономику раньше, чем остальные страны Европы.

21 октября в Минздраве России заявили, что в стране завершается подготовка необходимых документов для сертификации «Спутника V» в Европе. До этого в зарубежных СМИ сообщили, что решение о сертификации «Спутника V» в Европе могут принять в 2022 году.