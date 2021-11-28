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Несовершеннолетняя девушка упала с эскалатора в столичном ТРЦ

Виктория Сикерина

Происшествия
Несовершеннолетняя девушка упала с эскалатора в столичном ТРЦ
Фото: mos.ru/Максим Денисов
Россия, Москва, проспект Мира Карта всех событий

Несовершеннолетняя девушка упала с эскалатора в торгово-развлекательном центре на проспекте Мира в Москве. Об этом сообщили в столичной прокуратуре в воскресенье, 28 ноября.

По данному факту ведомство организовало проверку.

— В ночь на 28 ноября несовершеннолетняя, находясь в торговом центре на проспекте Мира без сопровождения взрослых, при спуске с эскалатора села на поручень, потеряла равновесие и упала. 17-летняя девушка госпитализирована в тяжелом состоянии, — отметили в прокуратуре по городу.

Весной этого года Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело в связи с падением четырехлетнего мальчика с эскалатора в одном из торговых центров столицы. Тогда четырехлетний ребенок в одном из торговых центров на Кировоградской улице схватился за поручень эскалатора, поднялся до второго этажа и упал. Мальчика госпитализировали в больницу с различными травмами.

Еще один инцидент в торговом центре на севере Москвы произошел на днях. Тогда в ТРЦ «На Беговой» обрушились стены и строительные леса. В результате происшествия пострадали два человека. По факту инцидента прокуратура инициировала проведение проверки.

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