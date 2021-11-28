У следовавшего из Пунта-Каны в Москву самолета обнаружили падение давления в колесе

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Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

Специалисты выявили у самолета, следовавшего из Пунта-Каны в Москву и приземлившегося в столичном аэропорту Шереметьево, падение давления в одном из шести колес. Об этом сообщил представитель авиакомпании Royal Flight в воскресенье, 28 ноября.

Уточняется, что поломка не помешала воздушному судну благополучно сесть в авиагавани.

— В полете было обнаружено падение давления в одном из шести колес... Помощь специальных служб не потребовалась, борт прибыл, пассажиры на месте, все в порядке, — пишет РИА Новости.

Днем 28 ноября стало известно, что пассажирский самолет, следовавший по маршруту Пунта-Кана — Москва, приземлился в столичном аэропорту Шереметьево из-за вероятной неисправности шасси.

На месте инцидента специалисты устанавливали причины произошедшего. Помимо этого, экстренные городские службы после получения сообщения об инциденте направили пожарных к взлетно-посадочной полосе аэропорта Шереметьево.

26 ноября пассажирка самолета Airbus A320, который следовал рейсом Санкт-Петербург — Наманган, родила на борту лайнера. Из-за этого воздушное судно совершило экстренную посадку в аэропорту Чкалов в Нижнем Новгороде.