Москвичам рассказали, как устроен раздел «Активный гражданин» — детям»

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Новый раздел «Активный гражданин» — детям» включает почти 60 сказок, а также басни, рассказы и стихотворения, которые для маленьких москвичей прочитали известные артисты, телеведущие, блогеры и другие.

В общей сложности участие в записи детских произведений приняли порядка 40 человек, среди которых телеведущая Тутта Ларсен, поэтесса Анна Минакова, кандидат психологических наук гештальт-терапевт Ирина Млодик, лауреат премии имени Корнея Чуковского Дмитрий Сиротин, прочитавший стихи собственного сочинения. Проект существует уже около девяти месяцев. За это время материалы посмотрели порядка 150 тысяч раз.

В детском разделе размещены также комиксы и головоломки, посвященные электронным проектам столичного правительства. Их героями выступили юные москвичи. Ребята исследуют город, участвуют в экскурсиях, решают ребусы, знакомятся с различными электронными услугами и делают многое другое.

Размещенные в разделе иллюстрации можно распечатать и раскрасить. Таким образом, новый раздел позволяет каждому ребенку найти для себя что-то интересное и узнать больше информации о городе, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что москвичи определили, как бы они хотели проводить время в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ. В проекте «Активный гражданин» завершилось голосование, в рамках которого горожане выбирали наиболее подходящий для них досуг.