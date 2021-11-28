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Германия призвала США не вводить санкции против «Северного потока — 2»

Анастасия Колоскова

В мире
Германия призвала США не вводить санкции против «Северного потока — 2»
Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Германское правительство заявило, что «Северный поток — 2» ничем не угрожает Украине и призвало Вашингтон не вводить санкции против магистрали. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на документы немецкого посольства в столице США.

— Мы обеспокоены тем, что возобновленные односторонние действия конгресса <...> серьезно ослабят трансатлантическое единство в отношении России, — говорится, в частности, в документе.

В материале отмечается, что внешняя политика ФРГ по отношению к России никак не смягчилась, несмотря на то что страна активно поддерживает проект «Северный поток — 2». В документе подчеркивается, что Берлин и Вашингтон будут оказывать поддержку «жертвам вредоносной российской деятельности», чтобы Москва не использовала в качестве оружия энергетику. Помимо этого, власти ФРГ добавили, что газопровод не будет нести угрозу Украине, пока транзит газа ведется через ее территорию.

23 ноября стало известно, что Америка вводит санкции в отношении реализации проекта газопровода «Северный поток — 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что ограничения вводятся в отношении двух судов и одной компании, связанной с Россией. Отмечается, что к компании Transadria Ltd. будут применены санкции, а ее танкер «Марлин» — собственность, подлежащая блокировке.

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