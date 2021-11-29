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Проскурякова показала редкое фото 83-летней матери Николаева

Юлия Курганова

Общество
Проскурякова показала редкое фото 83-летней матери Николаева
Фото: Instagram-аккаунт Юлии Проскуряковой / @uliaveronika

В день матери многие российские знаменитости поздравили своих родительниц, опубликовав их фото в своих микроблогах Instagram. Не осталась в стороне и жена музыканта Игоря Николаева Юлия Проскурякова. На странице в соцсети она показала совместный снимок со своей мамой Людмилой и свекровью Светланой Митрофановной.

— С днем матери, мамочки! — подписала пост певица.

Отметим, что минувшим летом матери Николаева исполнилось 83 года.

Поклонники восхитились внешностью женщин и одарили их комплиментами.

«Какие вы замечательные! Дай, Бог вам всем здоровья!»; «Такой букет из красивых женщин»; «Боже, какие же красивые мамы!»; «Юля, у вас очень красивая семья», — написали фолловеры.

С Игорем Николаевым Юлия Проскурякова состоит в браке более 11 лет. Они воспитывают дочь Веронику, которой недавно исполнилось шесть лет. Девочка увлекается музыкой и уже выходит со звездными родителями на сцену.

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