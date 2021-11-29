Вучич заявил о попытках США вытеснить Россию с газового рынка Европы

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По словам президента Сербии, европейцы не запускают «Северный поток — 2» из-за давления Соединенных Штатов, в то же время в Европе не хватает газа. Он добавил, что благодаря цене, установленной Россией, его страна смогла сэкономить около миллиарда евро.

— У россиян есть проблема, о которой они не говорят. А именно — их пытаются политически выдавить, чтобы у них не было газа в Европе, — сказал Вучич телеканалу Pink.

По словам сербского лидера, Европе не хватает 70 миллиардов кубических метров этого топлива, при этом 55 миллиардов кубических метров предусмотрено для пропуска по газопроводу «Северный поток — 2».

25 ноября Россия и Сербия договорились о стоимости газа на полгода по 270 долларов за тысячу кубометров. Такая цена является одной из самых низких. Более выгодные условия у Белоруссии, которая покупает газ по 127 долларов за тысячу кубометров.