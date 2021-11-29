Синоптики сообщили о дождливой погоде в Москве 29 ноября

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В понедельник, 29 ноября, столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. При облачной погоде с прояснениями местами ожидается дождь.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс три-пять градусов тепла. В Подмосковье температура ожидается от нуля до трех градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 736 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 75 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в столичном регионе сохранится некомфортная погода с колебаниями атмосферного давления на пониженном фоне. Температура воздуха ожидается выше климатической нормы на 6-7 градусов, наблюдается высокая влажность и выраженный дефицит кислорода в приземном слое воздуха.

Весь комплекс метеопараметров формирует наиболее нагрузочные для организма погодные условия гипоксического типа. Независимо от заболевания, для многих метеочувствительных людей такая погода может стать причиной обострения хронических недугов и ухудшения самочувствия. Наиболее остро на такую погоду реагируют лица с хронической кислородной недостаточностью.

Чтобы предотвратить отрицательные реакции, прежде всего, следует строго соблюдать рекомендации лечащего врача. Также даже при таких неблагоприятных погодных условиях нужно найти возможность для прогулок на свежем воздухе, это позитивно отразится на самочувствии.

Синоптик предупредил о необычной погоде в Центральной России в начале недели. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что во вторник, 30 ноября, ожидаются сильные осадки, а в среду, 1 декабря, резко похолодает.