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Женщина с ребенком забралась на светофор в Москве и отказывается слезать

Юлия Курганова

Происшествия
Женщина с ребенком забралась на светофор в Москве и отказывается слезать
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе (дублёр) Карта всех событий

Женщина с ребенком забралась на светофорный столб в столице и не хочет слезать. Снимать людей со светофора отправились спасатели.

Инцидент произошел утром в понедельник, 29 ноября, на перекрестке Череповецкой улицы и Алтуфьевского шоссе.

Ни о каких требованиях женщины не сообщалось. Что именно сподвигло ее забраться на светофор — пока неизвестно, сообщает РЕН ТВ.

23 ноября женщину три часа не могли вытащить из застрявшего лифта на востоке Москвы. В жилом доме на востоке столицы женщина застряла в лифте на минус втором этаже. Инцидент произошел в доме 90, строение 2, на Краснобогатырской улице. По предварительной информации, это произошло из-за воспламенения платы, которая управляет механизмом лифта.

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