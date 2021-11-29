«Много вопросов»: президент РПЛ прокомментировал ситуацию после матча ЦСКА — «Зенит»

Фото: Сайт РПЛ / premierliga.ru

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц прокомментировал ситуацию с задержаниями болельщиков ЦСКА после домашнего матча с «Зенитом».

— Сегодня будем больше разбираться в деталях. Очень много вопросов и по камерам, и по действиям правоохранителей. Серверный округ ничего с нами не координировал. Наш руководитель безопасности и делегат на стадионе, — цитирует главу лиги «Чемпионат».

Матч, который посетили около восьми тысяч человек, прошел в воскресенье, 28 ноября, в Москве и завершился со счетом 2:0 в пользу «Зенита». После финального свистка активной части фанатов ЦСКА более часа не давали покинуть трибуну С. Около входа на трибуну находилось большое количество сотрудников ОМОНа. Фанатов стали сопровождать сначала на досмотр, а затем сажать в автозаки. В числе задержанных были женщины и несовершеннолетние. Задержание болельщиков могло быть связано с пиротехническим шоу, которое фанаты ЦСКА устроили под занавес игры.

В пресс-службе столичного ГУ МВД сообщили, что после проведения на стадионе «ВЭБ-Арена» спортивного мероприятия за различные правонарушения в территориальные отделы МВД доставлен ряд граждан для разбирательства и решения вопроса о привлечении к установленной законом ответственности.

В свою очередь представители футбольного клуба ЦСКА 29 ноября заявили, что команда осуждает тех, кто совершил такие противоправные действия. В сообщении клуба также говорилось, что ФК обеспечит бесплатную юридическую консультацию для болельщиков.