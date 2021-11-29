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Взрыв произошел на фабрике под Санкт-Петербургом

Полина Долганова

Происшествия
Взрыв произошел на фабрике под Санкт-Петербургом
Фото: МЧС России

В Гатчинском районе под Санкт-Петербургом произошел взрыв на фабрике «Фанема». Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщили в региональной прокуратуре. Уточняется, что на предприятии производят нетканые материалы.

По данным телеканала РЕН ТВ, возгорание распространилось на площади 2000 квадратных метров. Огонь удалось локализовать в 07:37. В настоящее время работы по ликвидации пожара продолжаются. О пострадавших информация пока не поступала.

По факту случившегося прокуратура организовала проверку.

— Гатчинской городской прокуратурой с привлечением специалистов контролирующих органов организованы проверочные мероприятия по факту произошедшего 29.11.2021 пожара и взрыва на фабрике, — сообщили в ведомстве.

Это не первый случай взрыва в текущем месяце. Утром 25 ноября в Кемеровской области поступил сигнал о задымлении на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта «Листвяжная». Как сообщили в МЧС, во время ЧП в шахте находились 285 человек. По последним данным, на шахте погибло 52 человека, в том числе шесть спасателей. Среди 63 пострадавших в основном числятся шахтеры, однако среди них есть и 11 горноспасателей.

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