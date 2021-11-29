Синоптик сообщил, стоит ли жителям Центральной России ждать снег на Новый год

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Заместитель начальника Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал о погоде в начале первого месяца зимы и о том, стоит ли россиянам ждать снега на Новый год.

Цыганков сообщил, что, по метеоданным, 1 декабря на большей части Центральной России должен выпасть снег. Но затем ожидаются плюсовые температуры, поэтому, скорее всего, снежный покров не сформируется и быстро растает.

Специалист уточнил, что последние четыре года устойчивого снега на территории Центральной России в декабре не было. После выпадения осадков температура обычно поднималась, весь снег таял.

— Последние 20 лет температура в декабре на территории Центральной России выше нормы. Основываясь на последние данные, в конце декабря — начале января наблюдается «провал» по снегу, — отметил он в комментарии изданию Nation news.

По словам метеоролога, с вероятностью в 50 процентов можно сказать, что декабрь будет мягким даже в Новый год, россиянам не стоит рассчитывать на большие новогодние сугробы.

До этого синоптик предупредил о необычной погоде в Центральной России в начале недели. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что во вторник, 30 ноября, ожидаются сильные осадки, а в среду, 1 декабря, резко похолодает.