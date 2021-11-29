Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Синоптик сообщил, стоит ли жителям Центральной России ждать снег на Новый год

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Новый год - 2022
Общество
Синоптик сообщил, стоит ли жителям Центральной России ждать снег на Новый год
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Заместитель начальника Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал о погоде в начале первого месяца зимы и о том, стоит ли россиянам ждать снега на Новый год.

Цыганков сообщил, что, по метеоданным, 1 декабря на большей части Центральной России должен выпасть снег. Но затем ожидаются плюсовые температуры, поэтому, скорее всего, снежный покров не сформируется и быстро растает.

Специалист уточнил, что последние четыре года устойчивого снега на территории Центральной России в декабре не было. После выпадения осадков температура обычно поднималась, весь снег таял.

— Последние 20 лет температура в декабре на территории Центральной России выше нормы. Основываясь на последние данные, в конце декабря — начале января наблюдается «провал» по снегу, — отметил он в комментарии изданию Nation news.

По словам метеоролога, с вероятностью в 50 процентов можно сказать, что декабрь будет мягким даже в Новый год, россиянам не стоит рассчитывать на большие новогодние сугробы.

До этого синоптик предупредил о необычной погоде в Центральной России в начале недели. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что во вторник, 30 ноября, ожидаются сильные осадки, а в среду, 1 декабря, резко похолодает.

Читайте также:
Погода зима Россия
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самое чистое на свете полотно

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Новая жизнь памятников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Главный приз конкурса присуждается…

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А вам какое дело: пить или не пить?

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Трансформация неизбежна

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В вышиванке опознали косоворотку

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Суровые ветры над потоком

Все мнения
О проекте