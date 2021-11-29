Травматолог рассказал, когда стоит обратиться к врачу после падения

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Врач-травматолог Даниил Бактышев сообщил, что число случаев травматизма на улицах Петербурга возросло после выпадения осадков и образования гололеда на дорогах.

— С тех пор как началась такая погода, люди падают. Чаще всего травмы легкие: повреждение связок, ушибы, но бывают и переломы, и сотрясения мозга, когда при падении травмируют голову, — отметил он в комментарии изданию «Невские новости».

По словам специалиста, главной профилактикой травм должна стать своевременная уборка улиц от снега и льда. Для этого коммунальные службы города должны своевременно реагировать на изменение погодных условий.

Травматолог напомнил, что наиболее опасны подобные падения для пожилых людей и особенно пожилых женщин. После падения важно правильно оценить характер травмы. К врачу необходимо обратиться, если долгое время сохраняется сильный болевой синдром, меняется внешний вид пострадавшего участка, появляется припухлость, отек или покраснение.

Ранее политик и юрист Никита Ляховецкий отметил, что снегопад застал Санкт-Петербург врасплох, потому что город не подготовился к нему заранее. На дорогах образовались большие пробки, на тротуарах — опасная наледь, передает ФАН.

До этого врач назвал основную травму у пешехода при столкновении с автомобилем.