«Уникальный человек»: Лоза рассказал о работе с Градским

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Исполнитель и композитор Юрий Лоза поделился воспоминаниями о певце и композиторе Александре Градском. По его мнению, таких профессионалов на российской эстраде больше нет.

— Он уникальный человек. Мы с ним были знакомы и работали неоднократно вместе. У него было странное сочетание: музыкальное оперное образование и в то же время рок-н-ролльное мышление, — отметил Лоза в комментарии ФАН.

Лоза рассказал, что во время репетиции концерта на 30-летии группы «Зодчие» Градский настроил все инструменты под себя. Тогда Лоза отметил, что остальные музыканты не смогут выступать, потому что никто не обладает таким голосом и талантом.

Лоза подчеркнул, что Градский был одним из немногих больших профессионалов на российской эстраде. Профессионалов такого уровня, по его словам, единицы.

28 ноября стало известно о смерти певца и композитора Александра Градского. Артист ушел из жизни в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга.

Церемония прощания с артистом пройдет 1 декабря в театре «Градский холл» в Москве.