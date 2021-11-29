Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Уникальный человек»: Лоза рассказал о работе с Градским

Ирина Игнатенко

Общество
«Уникальный человек»: Лоза рассказал о работе с Градским
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Исполнитель и композитор Юрий Лоза поделился воспоминаниями о певце и композиторе Александре Градском. По его мнению, таких профессионалов на российской эстраде больше нет.

— Он уникальный человек. Мы с ним были знакомы и работали неоднократно вместе. У него было странное сочетание: музыкальное оперное образование и в то же время рок-н-ролльное мышление, — отметил Лоза в комментарии ФАН.

Лоза рассказал, что во время репетиции концерта на 30-летии группы «Зодчие» Градский настроил все инструменты под себя. Тогда Лоза отметил, что остальные музыканты не смогут выступать, потому что никто не обладает таким голосом и талантом.

Лоза подчеркнул, что Градский был одним из немногих больших профессионалов на российской эстраде. Профессионалов такого уровня, по его словам, единицы.

28 ноября стало известно о смерти певца и композитора Александра Градского. Артист ушел из жизни в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга.

Церемония прощания с артистом пройдет 1 декабря в театре «Градский холл» в Москве.

Читайте также:
Смерть Юрий Лоза Александр Градский
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самое чистое на свете полотно

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Новая жизнь памятников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Главный приз конкурса присуждается…

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А вам какое дело: пить или не пить?

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Трансформация неизбежна

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В вышиванке опознали косоворотку

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Суровые ветры над потоком

Все мнения
О проекте