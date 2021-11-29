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Путин поручил проконтролировать соблюдение ограничений по COVID-19 в регионах

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Путин поручил проконтролировать соблюдение ограничений по COVID-19 в регионах
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил до 30 ноября доложить ему о том, как в субъектах РФ соблюдаются ограничительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, а также о темпах вакцинации местного населения. Соответствующее постановление появилось в понедельник, 29 ноября, на сайте Кремля.

— Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации с учетом ранее данных поручений взять под личный контроль своевременное введение и соблюдение ограничительных мероприятий, — говорится в документе.

Ответственными за исполнение поручения назначены высшие должностные лица регионов.

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В пятницу, 26 ноября, вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в Москве, Подмосковье, Карелии, Севастополе, Туве и на Чукотке коллективный иммунитет к коронавирусу составляет больше 70 процентов. Вице-премьер также напомнила гражданам РФ, что важно не только вакцинироваться, но и вовремя пройти процесс ревакцинации. Голикова подытожила, что в России есть все возможности, чтобы вакцинироваться бесплатно и встретить Новый год с хорошим самочувствием.

Кроме того, Голикова предупредила россиян о неизбежном эпидемическом подъеме. Она отметила, что России следует снизить заболеваемость и достигнуть необходимых показателей коллективного иммунитета. Данные меры, по словам вице-премьера, позволят наиболее безопасно пройти новый эпидемический подъем.

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