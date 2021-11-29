Медсестру обокрали в московской поликлинике на 40 тысяч рублей

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Большой Строченовский переулок, 23 Карта всех событий

Медсестру обокрали в собственном кабинете в разгар рабочего дня. Об этом в понедельник, 29 ноября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел в поликлинике в Большом Строченовском переулке, дом 23. Сотрудница поликлиники оставила свой смартфон в медкабинете. Когда она вернулась, девайса на месте уже не было.

По словам потерпевшей, ей нанесен материальный ущерб на 40 тысяч рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

До этого сообщалось, что мужчина обратился в дежурную часть линейного отдела на станции Москва-Киевская и заявил, что неизвестный украл у него дорогостоящий ноутбук, пока он спал.

Позже полицейские, просмотрев записи с камер видеонаблюдения в вагоне, установили личность подозреваемого. Им оказался попутчик пассажира, сидевший в соседнем ряду кресел.