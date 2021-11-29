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Столичного таксиста оштрафовали за поездку с малышом за рулем

Илья Ашуров

Происшествия
Столичного таксиста оштрафовали за поездку с малышом за рулем
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Столичная полиция установила личность водителя такси, который минувшим летом ехал по МКАД с ребенком на коленях. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

— Водитель автомобиля такси, перевозивший ребенка на коленях, передвигаясь по МКАД, установлен и привлечен к ответственности по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ («Нарушение требований к перевозке детей, установленных правилами дорожного движения» — прим. «ВМ»), — говорится в сообщении ведомства.

Также дело об административном правонарушении вынесено в отношении компании, которой принадлежит автомобиль такси.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 31 июля. В Сети появился видеоролик, на котором запечатлено, как водитель автомобиля такси, находясь за рулем, посадил себе на колени ребенка.

В том же месяце за аналогичное правонарушение 23 июля задержали бывшего участника «Дома-2» Антона Гусева. Он посадил своего восьмилетнего сына за руль автомобиля Mercedes.

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