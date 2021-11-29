Проезжую часть на Красноказарменной набережной освободили после ДТП

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Россия, Москва, Красноказарменная набережная Карта всех событий

На Красноказарменной набережной освободили проезжую часть после ДТП с опрокинувшейся машиной. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Проезжая часть освобождена, — говорится в сообщении ведомства.

Авария, о которой идет речь, произошла утром 29 ноября на Красноказарменной набережной. В результате столкновения двух автомобилей один из них опрокинулся.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Из-за аварии движение по одной полосе в сторону Лефортовского моста было затруднено.

До этого стало известно, что в отношении водителя автомобиля BMW, которого 26 ноября задержали после погони на МКАД, возбудили уголовное дело.

В салоне машины обнаружили свертки с наркотиками. При проведении обыска в квартире в Подмосковье, которую снимал 23-летний мужчина, сотрудники полиции нашли более тысячи пакетов и свертков с расфасованным веществом. Предположительно, изъятое является синтетическим наркотиком.