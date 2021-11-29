Горнолыжный склон с искусственным снегом открыли в Подольске

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Учебный склон длиной 125 метров с искусственным снегом открыли в субботу, 27 ноября, в горнолыжном комплексе «Красная Горка» в Подольске. Об этом рассказал директор горнолыжного комплекса Искандер Сабуров.

В настоящее время здесь работают прокат и инструкторы, детская школа, можно заказать индивидуальные занятия. Тюбинговая трасса будет открыта немного позже.

Как сообщил директор горнолыжного комплекса, оснежение склона с подъемником уже закончилось. Он пригласил жителей Московской области и гостей региона обкатать первый снег, передает РИАМО.

Посетить комплекс можно как в будни, так и в выходные дни. Время работы можно уточнить на сайте или по телефону.

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