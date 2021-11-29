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МВД: Стадион ЦСКА не соответствовал требованиям безопасности

Илья Ашуров

Происшествия
МВД: Стадион ЦСКА не соответствовал требованиям безопасности
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, 3-я Песчаная улица, 2А Карта всех событий

Стадион футбольного клуба ЦСКА, на котором 28 ноября проходил матч ЦСКА — «Зенит», не соответствовал установленным требованиям безопасности. Об этом в понедельник 29 ноября заявили в пресс-службе МВД России.

В МВД отметили, что «ВЭБ Арена» не соответствует «предъявляемым правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований».

— В частности, не проводилась видеосъемка секторов, на которых находились наиболее активные болельщики, — говорится в сообщении ведомства.

Также в МВД сообщили, что после матча ЦСКА — «Зенит» к административной ответственности привлекли более 50 фанатов. При этом почти половина от общего числа протоколов (25 эпизодов) составлена по статье «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований». 14 из них относятся к случаям использования пиротехники.

Еще 23 протокола составлены по административной статье «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах».

Два протокола выписали за мелкое хулиганство и еще один — по статье «Уклонение от исполнения административного наказания».

Матч ЦСКА — «Зенит»

Матч, который посетили около восьми тысяч человек, прошел в воскресенье, 28 ноября, в Москве и завершился со счетом 2:0 в пользу «Зенита». После финального свистка активной части фанатов ЦСКА более часа не давали покинуть трибуну С. Около входа на трибуну находилось большое количество сотрудников ОМОНа. Фанатов стали сопровождать сначала на досмотр, а затем сажать в автозаки.

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