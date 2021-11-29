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Вассерман выступил против переименования QR-кодов

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Вассерман выступил против переименования QR-кодов
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Возможное переименование QR-кодов не имеет под собой никакого смысла. Такое мнение высказал депутат Госдумы и публицист Анатолий Вассерман.

Он отметил, что уже имеется общепринятое название для подобного формата предоставления информации, люди давно к нему привыкли и ничего менять не нужно.

— QR-коды бытуют в стольких разных применениях, что лично я вообще даже не берусь их перечислять. То, что хотят придумать что-то другое, может лишь сбить людей с толку, — отметил он в комментарии «Радио 1».

Он добавил, что QR-код — это всего лишь ссылка на страницу в интернете.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в правительстве обсуждают возможность переименования QR-кодов. Сообщалось, что власти РФ хотят свести к минимуму употребление словосочетания «QR-код» в публичных местах, так как эта формулировка вызывает у общества негативную реакцию.

Отмечается, что использование подобного термина может вызывать настороженность и тревогу у граждан.

Среди предполагаемых вариантов нового названия прозвучали: «паспорт здоровья», «сертификат здоровья», «санитарный паспорт».

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