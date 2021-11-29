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Песков отреагировал на слухи о переговорах по возвращению Моргенштерна

Иван Юминов

Общество
Песков отреагировал на слухи о переговорах по возвращению Моргенштерна
Фото: Администрация президента РФ

Информация о переговорах между администрацией президента России и рэпером Моргенштерном о его возвращении в страну не соответствует действительности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 29 ноября.

— Нет, это утка, — приводит слова Пескова РИА Новости.

24 ноября адвокат рэпера Моргенштерна Сергей Жорин отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о том, что музыкант уехал из России после того, как глава СК Александр Бастрыкин обвинил его в торговле наркотиками. По словам защитника, он не может ни подтвердить, ни опровергнуть это, так как не знает о местонахождении музыканта. Моргенштерн не занимается продажей наркотиков, поскольку сферой его деятельности является музыка, подчеркнул Жорин.

23 ноября Бастрыкин заподозрил рэпера в торговле наркотиками. 19 ноября правоохранители вновь инициировали проверку творчества Моргенштерна на предмет пропаганды наркотиков. Силовики заинтересовались клипом музыканта на песню Pablo, они также изучили социальные сети создателей данного ролика — продюсера Артема Клюшина и оператора Александра Романова.

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