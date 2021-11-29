«Лошадь хлеба захотела»: пьяный «казак» попытался заехать в продуктовый магазин верхом

Фото: МВД по Курской области

В Курской области мужчина верхом на лошади и с шашкой в руках попытался заехать в продуктовый магазин. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел в поселке Карла Либкнехта. Администрация местного магазина заявила, что некий мужчина пытается прорваться в торговый зал верхом на лошади.

В ожидании правоохранителей наездник «горевал» у входа в магазин, размахивая шашкой.

К моменту приезда полиции мужчина все еще был у магазина. Он вел себя агрессивно. По внешним признакам наездник был пьян, но от медицинского освидетельствования отказался. После этого мужчину сняли с лошади и доставили в отдел полиции.

— В объяснении он указал, что «лошадь захотела хлеба, поэтому он решил предоставить ей право выбора товара из всего ассортимента», — говорится в сообщении ведомства.

Видео: Telegram / SHOT

На мужчину составили административный протокол по статье «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции». Одна из санкций данной статьи — административный арест на срок до 15 суток.

Шашку у мужчины изъяли и направили на экспертизу для установления, является ли она холодным орудием, по результатам которой также будет дана правовая оценка.

До этого сообщалось, что в подмосковной Коломне неизвестный прикрепил гранату к ручке двери квартиры, где проживают две девушки.