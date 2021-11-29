Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Наумова

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Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным, коллегам и друзьям советского и российского режиссера Владимира Наумова.

Глава города отметил, что светлая память о кинокартинах, творчестве и личности Наумова навсегда останется «в сердцах миллионов людей».

— Ушел из жизни всенародно любимый режиссер, сценарист, актер и продюсер, ярчайший представитель плеяды выдающихся деятелей кинематографа, чья биография является примером подлинного служения искусству. Замечательные фильмы Владимира Наумовича, такие как «Бег», «Тегеран-43», «Мир входящему», завоевали искреннюю любовь миллионов зрителей. Невозможно переоценить его роль в воспитании и становлении молодых талантливых режиссеров, — говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

29 ноября в пресс-службе Союза кинематографистов России сообщили, что народный артист Советского Союза Владимир Наумов умер в возрасте 93 лет.

Позже глава Минкульта Ольга Любимова выразила соболезнования родным и близким народного артиста СССР Владимира Наумова. Она пожелала светлой памяти покойному.