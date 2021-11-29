«Сейчас же не 90-е»: политолог Гаспарян оценил действия фанатов ЦСКА

Армен Гаспарян / Фото: www.instagram.com/asgasparyan / Официальный аккаунт Армена Гаспаряна в Instagram

Действия фанатов футбольного клуба ЦСКА, устроивших файер-шоу на матче с «Зенитом» 28 ноября, оставляют ужасное впечатление. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» заявил политолог и публицист Армен Гаспарян, много лет болеющий за армейский клуб.

— Я не понимаю, зачем использовать пиротехнику. Сейчас же не 90-е, не начало нулевых. Оштрафуют клуб, стадион. А дальнейший итог какой? Дали возможность поговорить по поводу того, чтобы быстрее ввести Fan ID (цифровой паспорт болельщика — прим. «ВМ»), против которого они и выступали, — пояснил эксперт.

По словам Гаспаряна, заставить такими действиями свою команду играть лучше невозможно. Болельщик убежден, что нынешний ЦСКА в любом случае не показывает высокого уровня игры, хотя она и получше, чем в 1980-х годах: «Тогда ЦСКА был просто дном».

Также он осудил задержание всей трибуны, где находились фанаты московской команды. По его словам, правоохранители могли понять, где находятся самые ярые фанаты и те, кто использовал пиротехнику.

— У меня масса вопросов есть и к организаторам мероприятия. Но к тому, что произошло, отношение резко негативное. Потому что если таким образом болельщики хотели выразить свое мнение, например, к Fan ID, то это была утопия. А вот то, что фанаты других клубов поддержали задержанных болельщиков ЦСКА — это позитивный момент, — добавил спикер.

Также Гаспарян раскритиковал запоздалую реакцию на событие со стороны администрации армейцев. Ему бы хотелось, чтобы в команде на подобные инциденты реагировали быстрее.

— В данном случае в клубе взяли паузу. А почему? Нечего было сказать? — резюмировал болельщик.

Негативно оценили действия фанатов и известные болельщики «Зенита». Народный артист России Михаил Боярский выступил против такого поведения зрителей на трибунах. Сама же игра, по его словам, оставляла на всем ее протяжении отрицательные впечатления: футболисты обеих команд играли скучно и выглядели сонными.

Инцидент с пиротехническим шоу произошел 28 ноября в конце матча 16-го тура Российской премьер-лиги. ЦСКА проиграл «Зениту» со счетом 0:2. После этого правоохранительные органы оцепили трибуну фанатов армейской команды и начали массовые задержания болельщиков. По их итогам было составлено более 50 протоколов об административной ответственности, из которых 14 были связаны с использованием пиротехники. В числе задержанных были несовершеннолетние и женщины.