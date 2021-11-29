Дорси покинет пост генерального директора социальной сети Twitter

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Генеральный директор социальной сети Twitter Джек Дорси покинет свой пост. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники в понедельник, 29 ноября.

— Акции Twitter на этих новостях подскочили более чем на 11 процентов. В настоящее время Дорси является генеральным директором Twitter и Square, своей компании по цифровым платежам, — говорится в сообщении.

Один из акционеров компании, Elliot Management, стремился сменить Дорси на посту главы в 2020 году. Это произошло до того, как инвестиционная компания заключила сделку с руководством компании, отмечает CNBC.

6 ноября Павел Дуров сообщил, что платная функция вскоре появится в мессенджере Telegram. Она, как уточнил бизнесмен, может быть оформлена в виде недорогой подписки.

Ее наличие позволит финансово поддержать Telegram и никогда не видеть официальной рекламы, добавил Дуров. Авторы каналов смогут отключать официальную рекламу для всех пользователей, пообещал он. Рекламодатели вскоре получат возможность размещать «невидимые» объявления, которые при достаточной стоимости показа приведут к отсутствию объявлений в канале, заключил Дуров.