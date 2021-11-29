Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии

Иван Юминов

Политика
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с белорусским коллегой Александром Лукашенко ситуацию на польско-белорусской границе. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 29 ноября.

— Состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Александра Лукашенко. Президенты обсудили текущую ситуацию на белорусско-польской границе, — рассказал пресс-секретарь российского лидера.

Главы государств также обговорили предстоящий график контактов на различном уровне, приводит слова Пескова РИА Новости.

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпы мигрантов расположились около границы с Польшей. Группа беженцев численностью более двух тысяч человек находится в логистическом центре неподалеку от границы.

Власти Польши обвинили Минск в том, что он перевозит мигрантов с Ближнего Востока к себе, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе. В результате Польша решила закрыть границу на пункте пропуска «Кузница».

Читайте также:
Мигранты Владимир Путин Александр Лукашенко
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Отношения с Германией после Меркель лучше не станут

Павел Воробьев
Павел Воробьев

Реальные события драматичнее сценариев

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Мы разучились ценить свободу и независимость

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Заложники идеологических штампов

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самое чистое на свете полотно

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Новая жизнь памятников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Главный приз конкурса присуждается…

Все мнения
О проекте