Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с белорусским коллегой Александром Лукашенко ситуацию на польско-белорусской границе. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 29 ноября.

— Состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Александра Лукашенко. Президенты обсудили текущую ситуацию на белорусско-польской границе, — рассказал пресс-секретарь российского лидера.

Главы государств также обговорили предстоящий график контактов на различном уровне, приводит слова Пескова РИА Новости.

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпы мигрантов расположились около границы с Польшей. Группа беженцев численностью более двух тысяч человек находится в логистическом центре неподалеку от границы.

Власти Польши обвинили Минск в том, что он перевозит мигрантов с Ближнего Востока к себе, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе. В результате Польша решила закрыть границу на пункте пропуска «Кузница».