Гинцбург раскрыл необходимое время для создания вакцины от «омикрона»
Экспериментальная работа по созданию новой вакцины от штамма «омикрон» коронавируса займет не более десяти дней. Об этом заявил глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург в понедельник, 29 ноября.
— Экспериментальная работа по получению новой вакцины против штамма «омикрон» займет не больше десяти дней. Все остальное занимает регуляторика, — рассказал эксперт.
Одобрение нового препарата, по его оценкам, может занять полтора месяца со стороны Минздрава. При чрезвычайной ситуации разрешительные процедуры можно сократить до 45–50 дней, отметил Гинцбург в эфире «России 24».
29 ноября в РФПИ сообщили, что Центр Гамалеи приступил к адаптации вакцин от коронавируса к штамму «омикрон». Новая версия «Спутника V» при необходимости может быть готова к массовому производству через 45 дней, уточнили в фонде. Несколько сотен миллионов бустеров «Спутника» против нового варианта могут быть выведены на международный рынок к 20 февраля 2022 года.
26 ноября сообщалось, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося штамма коронавируса, который обнаружили в ЮАР и Ботсване. На встрече обсудили так называемый вариант B.1.1.529, позднее получивший название «омикрон».