Гинцбург раскрыл необходимое время для создания вакцины от «омикрона»

Фото: Пресс-служба Совфеда

Экспериментальная работа по созданию новой вакцины от штамма «омикрон» коронавируса займет не более десяти дней. Об этом заявил глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург в понедельник, 29 ноября.

— Экспериментальная работа по получению новой вакцины против штамма «омикрон» займет не больше десяти дней. Все остальное занимает регуляторика, — рассказал эксперт.

Одобрение нового препарата, по его оценкам, может занять полтора месяца со стороны Минздрава. При чрезвычайной ситуации разрешительные процедуры можно сократить до 45–50 дней, отметил Гинцбург в эфире «России 24».

29 ноября в РФПИ сообщили, что Центр Гамалеи приступил к адаптации вакцин от коронавируса к штамму «омикрон». Новая версия «Спутника V» при необходимости может быть готова к массовому производству через 45 дней, уточнили в фонде. Несколько сотен миллионов бустеров «Спутника» против нового варианта могут быть выведены на международный рынок к 20 февраля 2022 года.

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26 ноября сообщалось, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося штамма коронавируса, который обнаружили в ЮАР и Ботсване. На встрече обсудили так называемый вариант B.1.1.529, позднее получивший название «омикрон».