Градского похоронят на Ваганьковском кладбище 1 декабря

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Поэт и певец Александр Градский будет похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве. Об этом сообщили в театре «Градский Холл» в понедельник, 29 ноября.

— Гражданская панихида состоится в театре 1 декабря с 10:00 до 12:00. Захоронение на Ваганьковском кладбище в 13:30, — говорится в сообщении.

Прощание пройдет в частном формате без СМИ, отмечается на сайте театра.

28 ноября стало известно о смерти певца и композитора Александра Градского. Артист ушел из жизни в возрасте 72 лет.

Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Церемония прощания с артистом пройдет 1 декабря в театре «Градский холл».

29 ноября врио художественного руководителя театра «Градский Холл» был назначен Алексей Рыбников. Он является председателем совета Союза композиторов России и лауреатом Государственной премии России. Рыбников создал множество музыкальных произведений, в том числе рок-оперу «Юнона и Авось».

В тот же день СМИ сообщили, что Градский женился за месяц до своей смерти. Его супругой стала актриса Марина Коташенко, родившая ему двоих детей.

Против оформления отношений, как уточняется, был сам покойный. Градский, по данным СМИ, осознавая свое самочувствие, мог решить, что Коташенко в случае его смерти может остаться без наследства. Брак позволит ей претендовать на имущество покойного супруга.