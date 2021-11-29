Украина считает, что вариант «вторжения России» уже готов

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Российский план о «вторжении» на Украину уже «находится на столе» в Москве. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Однако он отметил, что свидетельств, подтверждающих данное решение — нет.

— Безусловно, Россия рассматривает вторжение в качестве одной из альтернатив. Нет свидетельств, что решение о ее реализации уже принято в Москве, но такой вариант находится у них на столе, — заявил политик в интервью латвийскому изданию Delfi, текст которого в понедельник опубликовал украинский МИД на своем сайте.

Он подчеркнул, что Украина совместно со своими партнерами работает над тем, чтобы отговорить Россию от «вторжения». Кулеба считает, что этого не удастся добиться уступками, а лишь мощной политикой сдерживания.

26 ноября американские СМИ сообщили, что Россия при якобы подготовке к вторжению на Украину передислоцировала войска на Камчатку. Минобороны, по данным издания, передислоцировали военных вплоть до Камчатки, чтобы быть готовыми на случай глобальной войны.

Данный регион, как напоминает издание, находится рядом с Японией и США. При этом «вторжение» вряд ли произойдет раньше января 2022 года из-за илистого грунта и погодных условий, отмечает Bloomberg.

25 ноября в Шестом флоте США сообщили, что ракетный эсминец ВМС Arleigh Burke вошел в акваторию Черного моря. Судно будет обеспечивать безопасность и стабильность вместе с партнерами и союзниками по НАТО в регионе, уточнили во флоте.