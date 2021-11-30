Заболеваемость гриппом и ОРВИ снижается среди россиян

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В России снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ. Однако эпидемические пороги в 46 регионах остаются повышенными. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

— В целом на территории Российской Федерации заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями снизилась по сравнению с предыдущей неделей года, — следует из сообщения.

Отмечается, что превышение недельных порогов заболеваемости отмечается в основном среди взрослого населения и подростков, передает РИА Новости слова ведомства.

На сегодняшний день в России продолжается прививочная кампания против гриппа. По последним данным, привито почти 55 миллионов человек, что составляет 37,6 процента от численности населения.

26 ноября заслуженный врач РФ, главный аллерголог Ленинградской области Алексей Соболев рассказал, как защитить себя от простуд и вирусов.

— Противовирусные средства, которые включают в себя синтетические вещества, обычно назначает врач. В профилактических целях такие лекарственные средства неэффективны. Поэтому принимать противовирусные препараты самому не нужно. Но это не касается назального применения интерферона, — рассказал врач в новом выпуске программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».