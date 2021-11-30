«Ему бы это не понравилось»: Ургант исполнил хит Градского на своем шоу

Фото: «Вечерняя Москва»

Телеведущий Иван Ургант не смог игнорировать смерть певца и композитора Александра Градского. Неожиданный уход музыканта из жизни стал ударом для всех его друзей и коллег.

Соболезнования родственникам певца принесли многие знаменитости, которые сотрудничали с Александром Градским. Иван Ургант в конце своего шоу «Вечерний Ургант» в память о композиторе исполнил одну из его песен.

— Не стало нашего коллеги, друга, учителя. Мы с группой «Фрукты» решили исполнить нашу любимую композицию из репертуара Александра Борисовича. За качество исполнения мы не переживаем, поскольку знаем, что ему эта версия в любом случае бы не понравилась, — сказал Ургант.

Иван исполнил «Песнь о корабле» из фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих». Сам Градский неоднократно рассказывал, что обожает эту песню, хотя многим слушателям и бывает тяжело понять ее смысл.

28 ноября стало известно о смерти певца и композитора Александра Градского. Артист ушел из жизни в возрасте 72 лет.

Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Церемония прощания с артистом пройдет 1 декабря в театре «Градский холл».

29 ноября врио художественного руководителя театра «Градский Холл» был назначен Алексей Рыбников. Он является председателем совета Союза композиторов России и лауреатом Государственной премии России. Рыбников создал множество музыкальных произведений, в том числе рок-оперу «Юнона и Авось».

В тот же день СМИ сообщили, что Градский женился за месяц до своей смерти. Его супругой стала актриса Марина Коташенко, родившая ему двоих детей.

Против оформления отношений, как уточняется, был сам покойный. Градский, по данным СМИ, осознавая свое самочувствие, мог решить, что Коташенко в случае его смерти может остаться без наследства. Брак позволит ей претендовать на имущество покойного супруга.