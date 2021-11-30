Медведь напал на женщину в Приморском крае

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В городе Артем, который находится в Приморском крае, бурый медведь вышел к людям и напал на женщину. Сейчас горожанам советуют не выходить из дома без причины. Об этом сообщает администрация Артемовского городского округа.

— По предварительной информации, животное напало на жительницу Артемовского городского округа. Просьба соблюдать осторожность и не выходить из дома без необходимости, — следует из сообщения.

На данный момент пострадавшая находится в травматологическом отделении больницы с рваными ранами, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.

Также власти города просят местных жителей, заметивших зверя, сообщить в Единую диспетчерскую службу по телефону 112.

26 ноября в Красноярском крае правоохранители и сотрудники МЧС спасли мужчину, на которого напал медведь. Мужчина находился в тайге. После нападения животного он смог добраться до сторожки своего товарища и оставить там записку с просьбой о помощи.

25 сентября медведь напал на мужчину в Подмосковье, когда тот собирал грибы. Грибник во время нападения медведя находился в лесу на 127-м километре Минского шоссе в Можайском округе. Мужчине удалось убежать к дороге, но животное укусило его за ногу. Ногу грибника пришлось ампутировать из-за сильной травмы. По словам местных жителей, на мужчину могла напасть медведица, которую ранее заметили недалеко от места нападения.