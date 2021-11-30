Синоптики рассказали москвичам о погоде в последний день осени

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Во вторник, 30 ноября, в столице ожидается облачная погода, мокрый снег. Местами возможны сильные осадки, а также гололедица. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве столбики термоментров покажут от плюс четырех до плюс шести градусов. Однако к вечеру похолодает до минус двух градусов. Ночью в столице ожидается до минус пяти градусов.

В Подмосковье ожидается от плюс одного до плюс шести градусов тепла. Ночью синоптики прогнозируют похолодание до минус семи градусов.

В этот день на территории столичного региона будет дуть южный ветер. Его скорость составит 7-12 метров в секунду. Порывы могут достигать 17-22 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 717 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что интенсивные обложные дожди сменятся во второй половине дня снегопадом.

По прогнозам синоптика, на Москву обрушатся самые большие осадки за последние 69 лет.

Синоптик предупредил о необычной погоде в Центральной России в начале недели. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что во вторник, 30 ноября, ожидаются сильные осадки, а в среду, 1 декабря, резко похолодает.