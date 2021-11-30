Два автомобиля столкнулись на Нижегородской улице в столице

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, Нижегородская улица Карта всех событий

В Москве произошло ДТП с участием двух автомобилей на Нижегородской улице. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Уточняется, что авария произошла по направлению движения в сторону ТТК.

— Движение свободно по одной полосе из трех. По возможности выбирайте пути объезда, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс.Оперативно».

Позднее в пресс-службе ведомства сообщили, что движение на данном участке восстановили.

Также 30 ноября три автомобиля столкнулись на внешней стороне Лефортовского тоннеля. ДТП произошло после Нижегородской эстакады.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что на западе Москвы водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в столб. В ДТП погиб пассажир, а сам водитель не пострадал

Статистика ГИБДД

По данным столичной Госавтоинспекции, на прошедшей неделе на дорогах Москвы произошло 158 ДТП, в которых шесть человек погибли и еще 176 получили травмы разной степени тяжести. Наиболее распространенными видами ДТП по-прежнему остаются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. Среди пострадавших в авариях на прошедшей неделе 176 человек, из них 18 детей в возрасте до шестнадцати лет. При этом четыре ребенка стали жертвами ДТП при пересечении проезжей части по пешеходному переходу.