Захарова оценила планы США по расширению военного присутствия в Австралии

Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала планы Соединенных Штатов масштабировать военное присутствие в Австралии. Своим мнением на этот счет во вторник, 30 ноября, Захарова поделилась в своем Telegram-канале.

— Это же в рамках «зеленой экономики» все делается, да? Экологическая повестка в действии, так сказать. В нее особенно хорошо верится после информации о планах англо-саксов по запуску атомных субмарин и увеличении наступательных вооружений не на электродвигателях у берегов Австралии, — написала представитель ведомства.

В понедельник, 29 ноября, в Пентагоне сообщили, что Штаты планируют расширить военное присутствие в Австралии, а также на тихоокеанских островах.

16 сентября сообщалось, что США, Великобритания и Австралия договорились создать новое партнерство в сфере безопасности. Эта инициатива получила название AUKUS, в ее рамках государства планируют способствовать обмену технологиями.

После этого правительство Австралии решило создать флот из атомных подлодок и начать сотрудничать с США и Британией, отказавшись при этом от соглашения с французской оборонной компанией Naval Group. Теперь Канберра получит как минимум восемь атомных подводных лодок в рамках нового оборонного альянса.