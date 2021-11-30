Первый случай омикрон-штамма зарегистрировали в Японии

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Первый случай инфицирования новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон» зарегистрировали в Японии. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщили источники, близкие к правительству.

Инфицированным оказался японец, который вернулся на родину из Намибии. Тест, который он сдал в аэропорту Нарита, показал положительный результат на COVID-19, передает агентство Киодо.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося штамма коронавируса, который обнаружили в ЮАР и Ботсване. На встрече обсудили так называемый вариант B.1.1.529, позднее получивший название «омикрон».

После в ВОЗ сообщили, что вероятность глобального распространения нового штамма коронавируса очень высока. Уточнялось также, что данный вариант COVID-19 может привести к вспышкам заболеваемости с серьезными последствиями.

29 ноября в РФПИ сообщили, что российский Центр Гамалеи приступил к адаптации вакцин от коронавируса к штамму «омикрон». Новая версия «Спутника V» при необходимости может быть готова к массовому производству через 45 дней, уточнили в фонде. Несколько сотен миллионов бустеров «Спутника» от нового варианта могут быть выведены на международный рынок к 20 февраля 2022 года.