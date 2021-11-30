Ученые заявили, что глобальное потепление может изменить внешний вид людей
Вследствие глобального потепления внешний вид человека может стать другим. К такому выводу пришли ученые из Кембриджского университета.
Специалисты провели анализ того, как менялся облик Homo sapiens за последний миллион лет, и сделали прогноз на будущее.
Ученые собрали около 300 окаменелостей Homo, живших в разные эпохи и в разных регионах мира. Специалисты также установили, в каком климате жили конкретные особи.
Исследование показало, что в прошлом размер тела человека неоднократно менялся. Это зависело от температурных условий. В холодном климате люди становились крупнее, в теплом — уменьшались, передает «МИР 24».
Авторы исследования предположили, что в будущем у людей повысится выработка меланина — пигмента, с которым связаны цвет кожи, волос и глаз. В связи с этим кожа у людей приобретет более темный оттенок.
Кроме того, вероятно некоторое уменьшение размеров тела и головного мозга.
До этого ученые назвали города, которые могут уйти под воду к 2030 году. Первым в списке, составленном на основе карты климатической организации Climate Central, значится Амстердам.
Источник: mir24.tv