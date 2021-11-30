Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ученые заявили, что глобальное потепление может изменить внешний вид людей

Ирина Игнатенко

Общество
Ученые заявили, что глобальное потепление может изменить внешний вид людей
Фото: Pixabay

Вследствие глобального потепления внешний вид человека может стать другим. К такому выводу пришли ученые из Кембриджского университета.

Специалисты провели анализ того, как менялся облик Homo sapiens за последний миллион лет, и сделали прогноз на будущее.

Ученые собрали около 300 окаменелостей Homo, живших в разные эпохи и в разных регионах мира. Специалисты также установили, в каком климате жили конкретные особи.

Исследование показало, что в прошлом размер тела человека неоднократно менялся. Это зависело от температурных условий. В холодном климате люди становились крупнее, в теплом — уменьшались, передает «МИР 24».

Авторы исследования предположили, что в будущем у людей повысится выработка меланина — пигмента, с которым связаны цвет кожи, волос и глаз. В связи с этим кожа у людей приобретет более темный оттенок.

Кроме того, вероятно некоторое уменьшение размеров тела и головного мозга.

До этого ученые назвали города, которые могут уйти под воду к 2030 году. Первым в списке, составленном на основе карты климатической организации Climate Central, значится Амстердам.

Источник: mir24.tv

Читайте также:
Ученые Климат глобальное потепление
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Выброшенные книги

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Отношения с Германией после Меркель лучше не станут

Павел Воробьев
Павел Воробьев

Реальные события драматичнее сценариев

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Мы разучились ценить свободу и независимость

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Заложники идеологических штампов

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самое чистое на свете полотно

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Новая жизнь памятников

Все мнения
О проекте